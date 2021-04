Halvfyldt skattekiste

Det er langt fra alle firmaer der betaler selskabsskat i Danmark, af den ene eller anden grund. Novo Nordisk lægger dog mange milliarder i kassen hvert år. Foto: Peter Kenworthy

Indtægterne fra selskabsskatten stiger men mange firmaer betaler ikke skat. Novo Nordisk lagde dog over 5 milliarder i selskabsskat i 2020

Af Peter Kenworthy

Flere store danske og udenlandske firmaer betaler ikke i selskabsskat i Danmark, viser Skattestyrelsens årlige åbne skattelister for 2019, der for nyligt blev offentliggjort.

Blandt andet store firmaer som Q8, Burger King og Arriva Danmark.

I 2019 opkrævede Skattestyrelsen 72 milliarder kroner i selskabsskat, og gennem de seneste år er indtægterne fra selskabsskat steget. Der var således 87.000 selskaber der betalte selskabsskat – eller omkring 40 procent af alle skattepligtige selskaber/koncerner i Danmark, ifølge Skattestyrelsen.

Heriblandt et stort firma med adresse i Gladsaxe, Novo Nordisk, der (som sambeskattet med moderselskabet Novo Holdings A/S) ifølge Skattestyrelsens åbne skattelister betalte over 8 milliarder i selskabsskat i 2019.

Novo Nordisk betalte, ifølge firmaet selv, over 5 milliarder kroner i selskabsskat i 2020 (svarende til 11 procent af den samlede selskabsskat i Danmark) og 4,6 milliarder i medarbejdernes indkomstskat.

– Novo Nordisk betaler skat i de lande, hvor virksomheden tjener penge, i overensstemmelse med lokale og internationale skatteregler, fortæller skattechef i Novo Nordisk, Camilla Wright, til Gladsaxe Bladet. Novo Nordisk fortæller at man desværre ikke kan svare på, hvor mange penge der ryger i Gladsaxes kommunekasse. Men ifølge Gladsaxe Kommune er der tale om hundredvis af millioner.

I Danmark skal selskaber betale selskabsskat af deres skattepligtige overskud. Skatteindtægterne risikerer at blive noget lavere i 2020, på grund af coronaen, siger Skattestyrelsen.