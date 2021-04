Handicapvenlige natur-ture

Der vil blandt andet blive en tur til Høje Gladsaxe Parken, hvor man vil kunne møde naturhestene. Foto: Kaj Bonne.

En række handicaporganisationer i Gladsaxe har valgt at arrangere ture i Gladsaxes natur

Af Peter Kenworthy

Hjernesagen, der har modtaget støtte fra Danske Handicaporganisationers lokalpulje, til at gennemføre projektet. Men en række andre handicapforeninger under DH Gladsaxe er med i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. Det er Hjernesagens formand, Torben Nielsen, der er ansvarlig for projektet, fortæller han.

Baggrunden er den kendsgerning, at mennesker med handicap kommer meget mindre ud i naturen og får langt færre naturoplevelser end andre, tilføjer Torben Nielsen.

I løbet af foråret og efteråret 2021 bliver der derfor gennemført en række ture i Gladsaxe. Nogle steder bliver der et opsamlingssted, hvorfra man bliver hjulpet videre, andre ture er i handicapvenlige busser. Turene vil typisk vare 3-4 timer med start cirka kl. 11, og der vil være fortæring undervejs. Der kan kun være et begrænset antal deltagere.

Onsdag den 12. maj: Radiomarken. Mødested: Natur- og Sejlklubben, Valdemar Poulsens Vej 7, kl. 11,00.

Mandag den 7. juni: Høje Gladsaxe Parken med bl.a. naturheste. Mødested: Grønnemose Allé ved broen over Høje Gladsaxe vej, kl. 11,00.

Tilmelding til turene foregår hos Torben Nielsen, enten på tlf. 2945 2712, eller mail: torben45nielsen@gmail.com senest 10 dage før arrangementet.