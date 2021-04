Hvad med andre foreninger

Nu ser jeg at Venstre har en vision for idrætten i Gladsaxe, hvor de inviterer alle til at diskutere fremtiden for Idrætten i Gladsaxe. Nu er det valgår, og så hives denne snak op ad hatten igen. Jeg kan ikke lade være med at spørge Venstre og måske hele byrådet, hvor er alle de andre […]

Af Thomas Madsen, Søborg Hovedgade 28

Nu ser jeg at Venstre har en vision for idrætten i Gladsaxe, hvor de inviterer alle til at diskutere fremtiden for Idrætten i Gladsaxe. Nu er det valgår, og så hives denne snak op ad hatten igen.

Jeg kan ikke lade være med at spørge Venstre og måske hele byrådet, hvor er alle de andre foreninger. Kulturforeningerne, Børne- og Ungdoms Sammenslutningens foreninger og Handicapforeningerne. Har I ikke en vision for dem, eller gør I nu det I har gjort rigtig mange gange før, at dem glemmer vi bare. De er ikke interessante at forholde sig til.

Det er ikke kun idrætten der har nedslidte lokaler, eller mangler plads til at skabe de bedste aktiviteter til gavn for borgerne. Vi andre har også kæmpe udfordringer, men forholder byrådet sig til dette, når de generelt kun fokuser på idrætten og deres udfordringer.

Jeg har nu i flere år råbt på undervisning af ledere i de frivillige foreninger i håndtering af børn med diagnoser. Jeg har talt med flere i byrådet og i kommunen om dette og alle siger det er en god ide, men intet er sket. Hvor er visionen for dette.

Fedt med en vision for idrætten, men hvor er vision for alle os andre der knokler for aktiviteter for borgerne i Gladsaxe, eller er vi bare ligegyldige for Venstre og byrådet?