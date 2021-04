Hvilket eventyr har Charlie været på?

Charlie virker glad for at være hjemme igen. Foto: Camilla Jelstrup

Katten Charlie har været på tur på egen pote i fem år og er nu hjemme igen– men hvor har han været?

Af Gitte Ganderup

I oktober 2015 var katten Charlie ny i trafikken i Søborg. Han blev lukket ud på en tur i den friske luft, da han er en udekat, men desværre kunne han ikke finde hjem igen præcis som mange katteejere frygter.

– Jeg slog efterlysninger op på lygtepæle i Søborg, Emdrup og Gladsaxe og i Facebook-grupper, men der var intet spor af ham. Efter et par år var vi alle sikre på, at han var kørt ihjel, fortæller Camilla Jelstrup som er det menneske katten Charlie bor sammen med – både før og efter hans lange tur.

Din kat

I torsdags d. 25. marts modtog Camilla Jelstrup et opkald fra Gentofte Dyreklinik. De havde fået indleveret Charlie af en dame, Emanuela. Hun havde fundet ham ved Mash i Charlottenlund, hvor han rullede sig i solen og var meget kælen.

Emanuela syntes, at katten så usoigneret ud og fik skaffet en transportkasse til ham. Dyrlægerne havde brugt 15 minutter på at få tydet hans øretatovering, men da de ringede op, sagde de “Hej, vi har fundet din røde kat, Charlie”.

– Så jeg vidst at det var ham, selvom jeg næsten ikke kunne tro det. Jeg skyndte mig at købe mad og diverse andre ting til ham hos Søborg Dyrecenter. Jeg fortalte dem i butikken historien, og de var meget forbløffende. De havde aldrig hørt om noget lignende i Danmark. Dyrlægen sagde, at det er helt enestående, at han ’dukker op’ mere end 5år senere. Jeg kender intet til hvor ha har været og det vil jeg enormt gerne finde ud af, fortæller Camilla Jelstrup.

Solstråler

Camilla Jelstrup fik udleveret Emanuelas nummer og ringede for at snakke med hende.

– Både hende og jeg græd nærmest af glæde, siger Camilla Jelstrup.

Efterfølgende har hun fundet ud af at Charlie holdt til ved Mash fordi de tog sig af ham med mad ved bagdøren. I løbet af coronatiden har en mand som bor ved siden af restauranten fodret Charlie, imens restauranten har været lukket.

– Han var velnæret og havde fin pels, så der er i hvert fald blevet passet godt på ham siden december 2018, som er den tid hvor manden jeg talte med, har kendt til ham som Mash´s kat, fortæller Camilla Jelstrup.

Dyrelægerne kunne konstatere at Charlie i løbet af de fem år har haft brækket brystbenet, men det er vokset sammen. Camilla kan kun gætte på, om Charlie havde gemt sig fordi han var blevet ramt af noget.

– Han har det rigtig godt og er blevet meget mere en nussekat end han var før, siger Camilla om Charlie som nu nyder seniortilværelsen.

Camilla og Emanuela er enige om at alle har brug for solstrålehistorier i denne tid. Og at det er godt at blive mindet om at hjælpe hinanden.

– Som Emanuela siger: Det ville være godt at signalere til folk, at det kan hjælpe, at ikke vende sig væk og bare passe sig selv, også når man ser et dyr, der kan have brug for hjælp. Og jeg er hende dybt taknemmelig, siger Camilla Jelstrup.