Hvor længe skal HG vente?

Af Martin Skou Heidemann, byrådsmedlem Venstre

Det har været et stort ønske, at der igen skal køre bus 250S forbi Høje Gladsaxe. Det er der desværre ikke udsigt til. Socialdemokraterne i Gladsaxe troede de havde fundet en løsning.

Men det var en løsning, som skulle godkendes af en række andre kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør som alle sammen har sagt nej, for socialdemokraternes løsning ville give alle de andre kommuner en dårligere løsning.

Det er nu også endt med, at Region Hovedstaden heller ikke kunne enes om at støtte socialdemokraternes løsning. Det er pinligt, at Gladsaxe på den måde prøver at skubbe vores problemer over til de andre kommuner. Og det er pinligt at vi nu har spildt en hel masse tid på ingenting. Der er ikke kommet flere busser til Høje Gladsaxe. Der er ikke kommet noget som helst. Det var også derfor at Venstre stemte nej til socialdemokraternes løsning.

Nu må vi starte helt forfra, så vi sammen kan finde en god løsning til glæde for Høje Gladsaxe. Vi kan ikke vente på efterårets budgetforhandlinger for en løsning. Problemerne med busser ved Høje Gladsaxe skal løses nu.