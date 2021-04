Ikke vild nok

Gladsaxe Kommune er med i ”Vild med vilje”, men har ikke ressourcer til at gå efter at være ”Danmarks vildeste kommune”. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe er ”Vild med vilje” men deltager ikke i dysten om at blive "Danmarks vildeste kommune"

Af Peter Kenworthy

I en invitation til kommunerne i februar, skrev miljøminister Lea Wermelin (A) at hun inviterede dem til at være med i Miljøministeriets dyst om at blive Danmarks vildeste kommune – og dermed være med i at omfavne, hylde og dyrke den vilde natur i kommunerne, for at gøre indsatsen synlig for så mange som muligt.

– Det gør en forskel, når mange gode kræfter trækker i samme retning. Derfor er det så vigtigt, at kommunerne får vild natur og biodiversitet på dagsordenen, udtaler miljøministeren.

Men Gladsaxe Kommune skal ikke være med i dysten om at blive “Danmarks vildeste kommune”, som 89 andre kommuner har meldt sig til.

Ikke kræfter til at være mere ”vild”

Gladsaxe profilerer sig ellers ofte og entusiastisk som en grøn kommune. I Gladsaxestrategien skriver kommunen, at kommunen skal være en by med ”mange grønne åndehuller med varieret bynatur og naturområder med stor biodiversitet”, hvor ”naturarealer, der overgår til mere naturvenlig pleje, skal stige”. Samt at man ”sætter den grønne dagsorden”.

Og Gladsaxe Kommune tilsluttede sig sidste år foreningen ”Vild med vilje”, hvor målet er at lade grønne områder vokse vildt, for at øge biodiversiteten.

I dagsordenen til mødet i Miljøudvalget 12. april kan man dog læse, at By- og Miljøforvaltningen ikke mente, at Gladsaxe skulle melde sig som deltagerkommune i projektet – fordi man har meget andet på programmet, hvilket ”ikke efterlader ressourcer til at deltage i ’Danmarks vildeste kommune’”.

– Man kan sige, at timingen på projektet ikke er god i en Gladsaxe-kontekst. Der er masser af initiativer forude, men lige netop nu er der altså ikke store projekter i støbeskeen, som oplagt vil kunne indgå i Miljøministeriets projekt, fortæller By- og Miljødirektør, Maj Green.

Bærer præg af symbolpolitik

I Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe har man bemærket, at Gladsaxe Kommune ikke har meldt sig til i konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”, fortæller formanden Kurt Loftkjær.

– Hvis man skal tage alle Gladsaxe Kommunes ”vilde” skilte i betragtning, så ville Gladsaxe være sikker vinder. Foruden kommunens skiltning, så lægges der mange kræfter i vilde haver, vilde blomster, vilde bier, vilde heste og minsandten også vilde familier. Om alle disse sympatiske tiltag for at fremme biodiversiteten kan man sige, at de måske bærer mere præg af symbolpolitik end reelle forbedringer i naturen. Man kan jo fristes til at tænke over motivet for konkurrencen. Er det en form for nødhjælp, at dreje fokus væk fra store og krævende problemer, siger han.

– Når vi fremhæver dette, skyldes det, at alt for mange aktiviteter på sin vis ikke nytter noget i det store perspektiv. Tænk på, at Gladsaxe Kommune er parat til at omdanne vores smukkeste natur ved Bagsværd Sø til et tivoli samt at fortsætte de senere års byvækst uanfægtet og herunder fælde omkring 2.000 træer på Ringboulevarden O3. I DN Gladsaxe foretrækker vi reel naturbeskyttelse og om muligt fældningsbeskyttelse af træer i kommunen, som man kender det fra Frederiksberg Kommune, tilføjer Kurt Loftkjær.

Næsten to tredjedele af Danmarks samlede areal er opdyrket med landbrugsafgrøder, hvilket gør Danmark til et at de allermest opdyrkede lande i verden, og antallet af insektarter falder kontinuerligt på grund af tab af levesteder. Under 1 procent af Danmarks landareal er 100 procent dedikeret til natur, kan man læse i biodiversitetsbarometeret. Gladsaxe Kommune rangerer i midten af Kommunernes Naturkapitalindeks for kommuner.