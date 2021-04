Lotus flower and Lotus flower plants

Foto: Colourbox.

Professor fra Gladsaxe er blevet tildelt den højeste danske akademiske udmærkelse inden for ingeniør- og teknisk-naturvidenskabelig videnskab

Af Redaktionen, redigeret

Inspireret af lotusblomstens blade har professor Rafael Taboryski fra DTU forsket i nanostrukturerede overflader og er nu tildelt titlen Dr. Techn. Som videnskabsmand er Rafael Taboryski optaget af de naturligt forekommende mikrostrukturer, som findes i verden omkring os, fortæller DTU.

– Det er i virkeligheden bare at kopiere de strukturer, vi finder i naturen, og rekonstruere dem på andre overflader, og vi har påvist, at vi rent faktisk kan genskabe disse fantastiske egenskaber i for eksempel plastik, fortæller Rafael Taboryski.

I doktorafhandlingen, der har titlen “Engineering of wetting properties for solid surfaces“, trækker Rafael Taboryski på viden fra 15 tidligere publikationer, som han har udgivet om emnet.