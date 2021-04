Iværksætterier stiger

Beautiful female employee with many conflicting priorities

Foto: Colourbox.

Selvom coronakrisen ikke er overstået starter forholdsmæssigt flere Gladsaxe-borgere egen virksomhed

Af Peter Kenworthy

Der er stiftet 33 procent flere enkeltmandsvirksomheder i Gladsaxe i første kvartal 2021 i forhold til samme periode sidste år – på landsplan er stigningen på 1 procent, viser en ny undersøgelse, som regnskabsprogrammet Dinero har foretaget.

Skive er den kommune, der har oplevet den største stigning. Her er antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder steget med 83 procent. Ishøj, Aalborg, Ringsted og Gladsaxe er de øvrige kommuner i top fem.

I første kvartal i 2020 blev der stiftet 69 enkeltmandsvirksomheder i Gladsaxe, og i første kvartal i 2021 92.

I København blev der i første kvartal i år stiftet 1161 enkeltmandsvirksomheder, i Gentofte 102, i Lyngby-Taarbæk 69, i Furesø 32 og i Herlev 31.

’Positivt tegn’

– Det er et meget positivt tegn, for jeg havde ikke været overrasket, hvis mange potentielle iværksættere havde sluppet speederen og trykket på bremsen de seneste måneder med al den usikkerhed, som har været en del af vores hverdag i mere end et år, siger Martin Thorborg, iværksætter og administrerende direktør i Dinero.

Efter at statsministeren lukkede landet ned 11. marts fulgte en opbremsning i antallet af nystiftede virksomheder. Antallet af enkeltmandsvirksomheder i Gladsaxe faldt med tre procent mellem nedlukningen og december, ifølge tal fra Dinero.