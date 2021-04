Kampdag på computeren – igen

Første maj plejer at betyde øl, grillmad og røde faner i Fælledparken og morgenkaffe, taler og gang i den i Gladsaxe. Igen i år står den dog på webcam-taler og røde hjerte-ikoner på Facebook. Foto: Peter Kenworthy.

Første maj bliver igen i år afholdt på Facebook

Af Peter Kenworthy

Almindeligvis emmer Arbejdernes Internationale Kampdag af morgenkaffe, musik, røde faner, politiske slogans og fælles fysisk samvær.

Sidste år brød coronaen dog traditionerne, og 1. maj blev holdt på Facebook og YouTube – også i Gladsaxes røde partiers lokalafdelinger. Og igen i år bliver Gladsaxes 1. maj digital.

Hos Enhedslisten og SF kan man – på Enhedslisten Gladsaxes og SF Gladsaxes Facebook fra klokken 9 – høre og se 1. maj-talere og modtageren af Gladsaxes ytringsfrihedspris, og komme i 1. maj-stemning med musik fra ”Det røde guld”.

Årets tema er ”Klimakrisen kræver også fælles handling” – et tema der ikke sådan lige går af mode, med eller uden coronakrise. Hovedtalerne bliver byrådsmedlemmerne Serdal Benli (F) og Trine Henriksen (Ø).

Gladsaxe ytringsfrihedspris bliver også uddelt. I 2021 går prisen til TV-vært Sofie Linde, for at have sat fokus på et svært og ofte tabuiseret emne – seksuelle krænkelser.

Hos Socialdemokratiet må man også nøjes med skærm-skål og -taler. Her holder man et digitalt arrangement live på Socialdemokratiet Gladsaxes Facebook klokken 8.30 til 9 med deltagelse af formand for DSU i Gladsaxe Anthon René Berentzen, borgmester Trine Græse, kandidat til Regionsrådet Troels Neiiendam og folketingsmedlem valgt i Gladsaxe, Jeppe Bruus.