Kan også cykle hjemmefra

Foto: Peter Kenworthy.

Cyklistforbundet har corona-tilpasset den årlige cykelkampagne

Af Peter Kenworthy

Cyklistforbundet tilpasset sin store årlige kollegakampagne – Vi cykler til arbejde, som kører i maj – til hjemmekontoret, og udvidet med to ugers ekstra cykling i september.

– Det er jo et særligt år, hvor mange måske tænker, at det ikke giver mening at tilmelde sig, når man måske arbejder hjemmefra også i maj. Men det gør det. For det tæller også som cykeldag, hvis man tager sig en cykeltur i løbet af hjemmearbejdsdagen, siger kampagneleder Sidsel Friis Marxen.

I kampagnen tilmelder man i hold på 2-16 kollegaer og dyster om flest dage på cyklen. Der er åbent for tilmelding af hold af 2-16 kollegaer helt frem til kampagnestart 1. maj på www.vcta.dk