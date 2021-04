Kildegården ansætter læge

Foto: Peter Kenworthy.

Den nye læge på Kildegården skal være med til at sikre tryghed, kvalitet og sammenhængene forløb, siger Gladsaxe Kommune

Af Redaktionen, redigeret

Kildegården, De Midlertidige Pladser, har ansat læge Finn Rønholt, der er speciallæge i intern medicin med grenspeciale i geriatri og har sideuddannelser inden for blandt andet neurologi og reumatologi, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Han har i mange år været ledende overlæge i Medicinsk Afdeling på Gentofte Hospital, Herlev Hospital og på det fusionerede Herlev og Gentofte Hospital.

– De ældre multisyge patienter har brug for et tværfagligt koncept for at få den rette genoptræning, pleje og behandling og det er netop noget af det, Kildegården kan tilbyde, og som jeg ser frem til at indgå i. Jeg vil også gerne bidrage til udviklingen af det nære sundhedsvæsen i aksen mellem kommune, hospital og almen praksis. Borgerne skal nemlig gerne opleve, at de får et sammenhængende forløb af høj kvalitet, og at kommunikationen på tværs af sektorer er entydig, siger Finn Rønholt.

Finn Rønholt starter på Kildegården den 1. maj.