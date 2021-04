Kønsmæssige karakterforskelle

Foto: Colourbox.

Mange flere drenge end piger får meget lave karakterer i skolen – også i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Overordnet set er uddannelsesniveauet blandt unge i Danmark blevet løftet markant gennem de seneste 10-15 år, og langt flere unge gennemfører en videregående uddannelse. Men der er især pigerne der står for uddannelsesløftet, kan man læse i en ny rapport fra Tænketanken DEA.

For eksempel ender 50 procent flere mænd end kvinder fra lavindkomstfamilier som ufaglærte som 35-årige, ligesom der på tværs af alle indkomstgrupper er markant flere piger, der får en uddannelse, sammenlignet med drengene. Og dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karakterer ved deres afgangseksamen.

På landsplan udgør drengene således 66 procent af eleverne med de 10 procent laveste karakterer i 9. klasse i dansk og matematik, altså er der dobbelt så mange drenge som piger i denne gruppe, kan man læse i rapporten.

Ifølge rapportens forfatter, Kristian Thor Jakobsen, er fordelingen i Gladsaxe Kommune dog endnu mere skæv. Her udgør drengene nemlig 72 procent af eleverne med de laveste karakterer (målt på landsplan i forhold til karaktererne).

– Som vi også viser i rapporten, er der samtidig en sammenhæng mellem social baggrund og karaktererne, hvor især drenge opvokset i lavindkomstfamilier har det fagligt svært i grundskolen. Jeg tænker, at det måske også spiller ind her i forhold til Gladsaxe Kommune. Og uanset hvad viser tallene i hvert fald, at skolerne i Gladsaxe har en udfordring med at få løftet fagligt udfordrede drenge, tilføjer han.