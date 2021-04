Kommunen bør droppe ideen om at drive vognmandsvirksomhed

Henriette Kjær, politisk chef i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Gladsaxe Kommune drøfter for tiden at hjemtage affaldsindsamlingen. Man er utilfreds med de nuværende ordninger, og det skal der rettes op på. Men løsningen er ikke en hjemtagning af opgaven.

Der er nemlig markante fordele ved at udlicitere affaldsindsamling.

For det første er der processen ved et udbud. Her tvinges kommunen til at gennemgå kvalitetsstandarder, behov, ønsker og prissætning. Det giver et godt overblik over, hvilken service man tilbyder sine borgere og til hvilken pris.

For det andet er det risikabelt for offentlige myndigheder at drive virksomhed. Dels skal der investeres i materiel, lokaler m.v., og dels løber man en økonomisk risiko, hvis budgetterne ikke kan holde.

Sidst, men ikke mindst kan man benytte lejligheden til at samarbejde med de private bydere om at omstille indsamling af affald til grønne løsninger til gavn for miljø og klima. De private har erfaring på området og kan højst sandsynligt tilbyde grønne løsninger, der er billigere for kommunen, end hvis kommunen selv løbende skal sikre sig klima- og miljøoptimerede køretøjer.

Andre kommuner, der har hjemtaget opgaven, har måttet sande, at man ikke kunne løse opgaven bedre og billigere end det private.

Opfordringen er derfor: Drop idéen om at drive vognmandsvirksomhed. Sæt klare standarder for, hvad I ønsker udført, og vær tydelige om jeres forventninger. Så skal I nok få en god privat affaldsindsamling.