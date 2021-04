Kommunen tager skraldet

Foto: Peter Kenworthy.

Besluttede at hjemtage affaldsindsamlingen

Af Peter Kenworthy

Affaldsindsamlingen hjemtages, med virkning fra udløbet af de gældende kontrakter, den 30. september 2024. Det besluttede et flertal i byrådet – Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative stemte imod.

Borgmester Trine Græse (A) sagde på byrådsmødet 28. april at hjemtagningen skyldes markedssituationen. Dorthe Wichmand Müller (F) pointerede at der længe havde være ustabilitet omkring affaldsafhentningen, og rigtig mange havde klaget over de firmaer der nu tager skraldet. Trine Henriksen (Ø) mente at hjemtagningen ville give større fleksibilitet til at tilpasse affaldsindsamlingsordningerne. Og Lise Tønner (LG) og formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A), mente at hjemtagningen ville give bedre styr på skraldemændenes arbejdsforhold.

– Det er en glædens dag … Det man opnår ved at det er kommunalt er, at man får nogle bedre arbejdsforhold, pointerede Ole Skrald. Han tilføjede at affaldsindsamlingen i Gladsaxe ellers altid havde været på private hænder.

Christina Rittig Falkberg (B) fortalte at affaldsindsamlingen principielt burde konkurrenceudsættes, men at den nuværende aftale fungerer rigtig dårligt. Klaus Kjær mente ikke at sagen var blevet belyst nok, og stillede et ændringsforslag om at hjemtagningen blev udsat, så man kunne udarbejde en beregning for et kommunalt kontrolbud i konkurrence med private leverandører, som kun han selv stemte for. Lars Abel (C) mente at der var tale om et ideologisk forslag, og at affaldsindsamlingen nu ville blive dyrere. Og Astrid Søborg (V) stillede spørgsmålstegn ved, og forslaget var erhvervsvenligt.

– Er man en erhvervsvenlig kommune, når man er med til at lukke sådan et marked her ned, spurgte hun retorisk.