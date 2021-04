Langt færre indbrud

Foto: Colourbox.

Antallet af indbrud er historisk lavt – godt hjulpet på vej af coronaen

Af Peter Kenworthy

Under corona-nedlukningerne har mange arbejdet eller gået i skole derhjemme, og således skabt mere liv i landets boligkvarterer – ikke noget som indbrudstyve bryder sig om.

Og det kan ses i indbrudstallene. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første tre måneder er registreret 3.294 indbrud. I samme periode sidste år blev der anmeldt 5.496 indbrud – og der er altså sket et fald på hele 40 procent.

Også i Gladsaxe er indbrudstallene faldende. I første kvartal af 2019 var der 150 indbrud, mens der i samme tidsperiode var henholdsvis 84 og 66 indbrud i 2020 og 2021.

Vis, at du er hjemme

I takt med at Danmark genåbner, og flere skal på arbejde eller i skole, risikerer indbrudstallene dog at stige igen.

Hvis man har mulighed for det, kan man bruge et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale. Det er nemlig med til at forebygge indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

– Kan man ovenikøbet arbejde hjemme forskellige dage om ugen, giver det heller ikke indbrudstyvene mulighed for at finde et system i hverdagen. Lav aftaler med de naboer, der er hjemme, tilføjer hun.