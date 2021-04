Langt flere konkurser

Businessman with empty pockets on white

Foto: Colourbox.

Antallet af konkurser i Gladsaxe er steget med 660 procent

Af Peter Kenworthy

Der er ingen tvivl om at det lokale erhvervsliv har haft det svært under coronaen. Men antallet af konkurser faldt faktisk fra 2019 til 2020 på landsplan med 34 procent, og i Gladsaxe faldt antallet af konkurser i samme periode fra 143 til 84, og dermed med over 40 procent, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Men denne udvikling er for alvor vendt i 2021.

I løbet af første kvartal i 2021 steg antallet af konkurser i Gladsaxe Kommune nemlig med 660 procent, sammenlignet med første kvartal i 2020, viser konkursstatistikken fra Bisnode – A Dun & Bradstreet Company, skriver data- og analysevirksomheden i en pressemeddelelse.

Antallet af konkurser i hele Danmark er også steget kraftigt, en opgang på 150 procent sammenlignet med første kvartal i 2020.

De kommuner, hvor antallet af konkurser er steget mest, sammenlignet med første kvartal i 2020 og første kvartal i året før, i Danmark, er, ifølge Bisnode – A Dun & Bradstreet Company, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Hvidovre.