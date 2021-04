Legepladsmøde på Skovbrynet Skole

Nye skolebørn og deres forældre og søskende er inviteret til legepladsmøde

Af Peter Kenworthy

Genåbningen betyder, at man på Skovbrynet Skole nu kan afholde det årlige legepladsmøde for de kommende elever og forældre til Skovbrynet Skole.

– Legepladsmødet er en helt uformelt sammenkomst for de kommende børn og forældre til Skovbrynet Skole samt forældreambassadører fra skolen. Formålet er simpelt. Vi vil gerne give børnene og forældrene en mulighed for skabe relationer og netværk inden de starter på skolen, så skolestarten opleves mere tryg. Børnene får mulighed for at møde hinanden og lege sammen. Forældrene kan tale sammen og stille en masse spørgsmål til hinanden og os forældreambasadører. Alle er velkomne også dem som har skolestartere til 2022, fortæller Karen Bardram Kehr fra forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole.

Mødet foregår den 9. maj klokken 10-12.