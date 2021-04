Liberale erhverv og skoler i Gladsaxe kan genåbne mandag

Der skulle have været åbnet op for Gladsaxes liberale erhverv allerede 6. april . Foto: Peter Kenworthy.

Det høje smittetal, som var skyld i den lokale nedlukning, er støt faldende

Af Peter Kenworthy

Smittetallet i Gladsaxe er i dag på 124 per 100.000, efter at den var oppe på næsten 250 for lidt over en uge siden. Gladsaxes frisører, køreskoler og andre liberale erhverv må derfor åbne op mandag, fortæller Erhvervsministeriet til Gladsaxe Bladet.

– Rigtig mange erhvervsdrivende har sukket efter at åbne dørene op for deres kunder igen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan fortsætte genåbningen i 97 ud af 98 kommuner. Udviklingen bekræfter at de midlertidige nedlukninger og den stærke indsats fra lokalsamfundene har haft en effekt, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

Der er fortsat muligt at søge hjælpepakker og lønkompensation til og med 30. juni 2021. Det betyder, at virksomheder og selvstændige med en omsætningsnedgang på mindst 30 procent kan få hjælp. Virksomheder, der er tvangslukket, kan få op til 100 procent kompensation for faste omkostninger, fortæller Erhvervsministeriet.

Gladsaxe Kommune fejrer genåbningen af de liberale erhverv ved at sætte flag i handelsgaderne i hele næste uge.

Også skoler, SFOer, fritids- og ungdomsklubber må åbne på mandag, har Gladsaxe Kommune fået besked om fra Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom der er genåbning for foreningernes udendørsforeningsaktiviteter.

– Skolerne er klar og glæder sig meget til at tage imod alle de børn, der kan møde ind til fysisk undervisning på mandag. Alle elever i 0.-4. klasse kan møde ind. Eleverne fra 5.-10 klasse har fortsat 50% fremmøde. Det er den enkelte skole, der planlægger og giver besked om, hvornår de enkelte klasser på 5.-10 klassetrin skal møde ind, fortæller børne- og kulturdirektør Thomas Berlin Hovmand og skolechef Michael Mariendal i et brev til forældrene på Aula.

De opfordrer samtidig til at børnene bliver testet med enten PCR-test eller kviktest inden deres første fysiske fremmøde på skolen.