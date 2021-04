Med hjemmeplejen når vi hele vejen rundt

Dorthe Wichmand Müller, formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

I maj holder vi første møde i vores nye opgaveudvalg, som skal se på forholdene i vores pleje- og demensboliger og hjemmepleje. Her skal vi politikere sammen med lokale repræsentanter for interesseorganisationerne og almindelige borgere, der alle har personlige erfaringer som brugere eller pårørende, sammen udarbejde et katalog med anbefalinger til Byrådet om, hvordan vi sikrer og løfter kvaliteten på området. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

For jeg synes, det er en rigtig god ide, at vi får indsamlet nye ideer og inspiration til, hvordan vi giver vores allermest sårbare borgere den bedste pleje og omsorg i den tid, der for mange er den sidste i deres liv. Da forslaget om at inddrage hjemmeplejen i arbejdet kom på bordet, var jeg lige som Venstre bekymret for, om der var tid nok til at komme i dybden.

Men da vi tager udgangspunkt i en helt ny tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen og vi samtidig har dygtige og kompetente fagmedarbejdere, der kan gennemarbejde alle vores tanker og ideer til konkrete og brugbare anbefalinger, synes jeg, modsat Lone Yalcinkaya (V), at det er oplagt, at vi kommer hele vejen rundt. For hvorfor ikke få det hele med, når vi nu har muligheden for at skabe et rigtig godt grundlag for drøftelserne af, hvordan vi i Byrådet skal udvikle ældreområdet i fremtiden?