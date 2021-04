Medaljer og mesterskabskvalifikation

Foto: Colourbox.

Tre gladsaxesvømmere kvalificerede sig til internationale mesterskaber ved Danish Open, der også gav medaljer til Gladsaxe Svømmeklub

Af Peter Kenworthy

Det lykkedes for tre af Gladsaxe Svømmeklubs svømmere at opnå de kravtider, de har trænet hårdt for at nå. Frederik Riedel Lentz blev udtaget til at svømme 4×100 fri mix til EM, Viktoria Freja Sørensen fik kravtider til EM for juniorer i 1.500 og 800 fri svømning, og Robert Falborg Pedersen fik kravtiden til NM for juniorer i 100 brystsvømning, fortæller Gladsaxe Svømmeklub.

Der blev også hentet medaljer med hjem til Gladsaxe fra stævnet i Taastrup. Amalie Mikkelsen fik sølv i 100 meter butterfly, foran Jeanette Ottesen, og bronze i 50 butterfly, lige efter Ottesen. Frederik Riedel Lentz fik sølv i 100 fri, 12 hundrededele efter vinderen Mathias Rysgaard fra Hørsholm. Alfred August Grubert fik en delt sølvmedalje i 200 rygcrawl, og Viktoria Freja Sørensen fik en bronzemedalje i 1.500 fri.