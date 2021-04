Mediefrihed på godt og ondt

Foto: Colourbox.

Danmark scorer højt i rapport om mediefrihed – men åbenheden er presset og ligestillingen halter

Af Peter Kenworthy

Det er ikke altid lige nemt at være nyhedsmedie, i skyggen af Google og Facebooks eller coronaens indhug på annoncemarkedet. Der bliver for tiden både talt om nyhedsørkener og de lokale mediers rolle i den lokale sammenhængskraft.

Men det står ikke helt skidt til for de danske medier. I hvert fald rangeres Danmark som nummer to efter Sverige den nye internationale rapport, Media for Democracy, som sammenligner mediernes vilkår og indhold i atten forskellige lande.

Ifølge rapporten er medierne uafhængige og danske journalister bliver ikke udsat for censur eller politisk pres. Journalisterne har desuden et stærkt professionelt grundsyn, og den bredere befolkning inviteres til at deltage i debatten via blandt andet læserbreve.

Samtidig er åbenheden i Danmark presset, da journalister i stigende grad oplever, at det er svært at få adgang til oplysninger og information fra myndighederne. Og der er også problemer med ligestillingen i de danske medier i forhold til løn og positioner, pointeres det i rapporten.

Man kan desuden læse i rapporten, at der er en relativt stor koncentration af medieejerskab på det regionale niveau i Danmark.

Rapporten er udgivet af The Media for Democracy Monitor, som er et researchnetværk.