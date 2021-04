Messingblæsere mødes

FDF Gladsaxe Brass bands instrumenter er blevet luftet under coronaen – blandt andet da medlemmer man spillede klassikere på Rosenlund i april sidste år. Foto: Kaj Bonne.

FDF Brass band har holdt blæse-formen ved lige online – men nu er samspil igen muligt

Af Peter Kenworthy

I den ufrivillige pause for sammenspil og undervisning er der alligevel blevet øvet hos FDF Gladsaxe Brass Band, så blæse-formen er holdt ved lige. Eleverne har nemlig haft tilbud om ugentlig online-undervisning siden nytår, fortæller FDF Gladsaxe Brass Band.

Men nu er restriktionerne lempet så meget, at sammenspil og undervisning af børnene igen er muligt.

– Vi er godt klar over, at vi måske får en udfordring med at få startet en flok nye børn, hvis vi ikke må mødes så mange ad gangen. Men det problem løser vi, hvis det opstår, fortæller Orkesterleder Kim Kjær Andersen

Brassbandet åbner desuden nu for tilmeldinger, hvor der tilbydes tre gratis prøvelektioner inden sommerferien.

FDF Gladsaxe Brass Band drives på frivillig basis af orkestrets medlemmer. Undervisning og sammenspil finder sted mandag eftermiddag og aften i Buddinge Kirke.