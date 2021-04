Mørkhøj-band Baske i KarriereKanonen

Aske Bramming (t.h.),vokal og Sebastian ”Basse” Woll, producer. gennem deres opvækst har især deres fædre en musikalsk rolle og generelt er de unge mænd glade for at dykke ned i forældrenes pladesamling som blandt andet indeholder Pink Floyd. Foto: Casper Rudolf

Foto: Casper Rudolf.

KarriereKanonen, DRs talentprogram, har valgt Baske fra Mørkhøj sammen med 9 andre ud af over 1500 ansøgere

Af Gitte Ganderup

Det var egentlig bare fordi at der var nogen som sagde til dem, at de skulle tage at lægge deres musik op hos KarriereKanonen på DR.

– Vi var nok bare lidt random.. Lidt naive.. Men vi lagde det op, fortæller Sebastian Woll fra det lokale band Baske.

Nu er Baske blevet udtaget til at deltage i KarriereKanonen og skal spille i semifinalen den 22.april for de ni andre deltagere, teknikerne og juryen.

– Vi fik det at vide den 7. januar og har siden fået coaching på Bandakademiet, fortæller Sebastian videre.

– Vi måtte jo ikke sige det til nogen og det var ret hårdt, for vi ville jo råbe det ud til verden, fortsætter han og Aske Bramming supplerer:

– Det er som at have en granat, som ville eksploderer, når det kom ud.

De to unge musikere, som er opvokset i Mørkhøj og har fulgtes ad hele livet fra vuggestue til nu i 3.g, er dog enig om at selvom lysten til at råbe til verden, at de var udtaget var stor, var det måske også godt nok at lige kunne vænne sig til tanken om at deres ét år gamle band er på sporet af noget endnu ukendt.

– Man bliver jo lidt kendt når det kommer på DR, så det er meget godt, at vi lige kunne tygge lidt på det. Altså når man ser billeder af musikere, kan man se, at de er musikere. Det er os nu. Altså det føles lidt som om, at jeg er gået meget højt op i en bygning og er hoppet ud, men jeg er ikke landet endnu og jeg ved ikke, hvor jeg lander – på en god måde, beskriver Sebastian Woll om den følelse, som de to går rundt med.

KarriereKanonen

KarriereKanonen har været startskuddet for mange af de kunstnere som mange nu kender og ifølge DR er der to formål med talentprogrammet.

Alle kunstnere kan oploade musik på sitet og redaktionen bag lytter til det hele lige som alle andre også kan lytte til dette hele. Nogle numre bliver anbefalet af redaktionen og kan blive udvalgt til Månedens Kanon.

Derudover er KarriereKanonen også et årligt talentudviklingsprogram i et samarbejde mellem DR, Bandakademiet og alle de tilknyttede og etablerede branchefolk.

De udvalgte bliver coachet og udviklet på et individueltniveau i alt fra pressesamarbejde til sceneoptræden og finpudsning af udtrykket.

Hvert år i marts udvælger en jury de mest lovende artister, som skal spille en showcase koncert på Spot Festival, der er en branchefestival i Aarhus Herefter bliver otte udvalgt til også at give koncert på Smukfest. Endelig bliver tre vindere udnævnt, som hver får et unikt og skræddersyet talentforløb hos Bandakademiet. Nogle af vinderne de første par år, var navne som Magtens Korridorer, Rasmus Nøhr, Marie Key og Tue West. Blandt vinderne de senere år er The Minds of 99, Vild $mith, The Eclectic Moniker, Djämes Braun og Kaliber.

Sabbat til musik

Lige nu er Baske 100% fokuseret på semifinalen. De har skullet øve at optræde med det sæt som er valgt, og det er det som de arbejder på lige nu.

– Den musik som vi laver er meget en blanding af alt. Der er både noget pop, noget rock og nogle alternative ting. Det er så svært med de kasser, forklarer de begge to.

– Vi har et meget umiddelbart fokus, når vi laver musik. Det er typisk sådan, at vi sætter os ved computeren fordi nu skal vi lave musik. Så laver Sebastian nogle keys og så sidder vi og nynner lidt over det, laver lidt melodi, optager det lige hurtigt og så skriver jeg tekst mens Basse arbejder videre, fortæller Aske.

De 14 numre, som de udgav på et album i 2020, er skrevet i ét stræk og har en umiddelbar ærlighed over sig. Måske fordi de ikke er fortænkte og alt for konstruerede.

– Det er ærligt, siger Sebastian Woll.

Hvad der også er et helt ærligt ønske og håb lige nu er, at ingen af de to skal videre på en uddannelse med det samme. Musikken skal have en chance og med det travle skema som udvælgelsen til KarriereKanonen har givet dem, kan de ikke forestille sig at have tid til andet end Baske.