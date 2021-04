Nødvendigt: Saml op efter din hund

En hunds immunforsvar er først færdigudviklet når den er mellem 1 og 2 år. Derfor bliver hvalpe og unghunde hårdere ramt. Voksne hunde kan dog sagtens være raske smittebærere og dermed sprede cysterne uden at have diarré. Foto: Kaj Bonne

Hundes efterladenskaber er ikke bare ulækre og ildelugtende. De kan også smitte alle vennerne

Af Gitte Ganderup

Lærke Morell og hendes familie, har som rigtig mange andre familier, fået en hvalp I 2020. En sød, hvid pelstot som hedder Luna og som er en Dansk Spids.

Umiddelbart før påske, da Luna var fem måneder, fik hun det skidt.

– Hun lå og sov langt det meste af dagen. Som vi kendte hende, var hun en frisk og livlig hvalp og nu var hun sløv og havde diarré. Altså det stod nærmest som en vandkanon ud af hende, fortæller Lærke Morell om Luna som havde voldsom diarré.

Fra fredag til mandag tabte Luna 1 kilo og derfor blev der taget afføringsprøver som blev analyseret. Det viste sig at hvalpen var blevet smittet med parasitten giardia. Højst sandsynligt fordi hun som så mange andre hvalpe og unghunde samler det meste op, som hun finder på sin vej.

– Nu fortæller dyrlægen så, at det er noget, der desværre er en del af i Søborg og omegn, siger Lærke Morell som derfor har kontaktet Gladsaxe Bladet.

– Jeg vil bare gerne have at folk ved hvor vigtigt det er, at de samler op efter deres hund hver gang.

Udbredt problem

På Universitetshospitalet for familiedyr, Københavns Universitet (det gamle Landbohøjskolen) bliver der blandt andet forsket i giardia og andre infektionssygdomme hos hunde og katte. Blandt andet af professor Charlotte Bjørnvad, som er professor i intern medicin med specialisering i mave-tarm sygdomme samt ernæring og metabolisme.

Giardia er en en-cellet tarm parasit som invaderer tarmcellerne hvor den reproducerer sig i stort antal De resulterende trophozoiter binder til tarmcellerne, begrænser deres evne til at optage næringsstoffer, øger væsketabet og skaber en betændelsestilstand som aktiverer immunforsvaret. Dette resulterer i en kraftig, ofte gulligfarvet, diarré. .

– Giardia forstyrrer tarmens funktion og kroppens reaktion er diarré, siger Charlotte Bjørnvad.

Men der findes også en fase to af parasittens liv. Den mere hårdføre cyste som udskilles i afføringen. Cysten kan overleve både inde og ude.

Hvor længe de kan overleve i vores omgivelser afhænger af hvor fugtigt og varmt der er, da cysterne bedst overlever i kølige og fugtige miljøer. Men temperaturer mellem 4 og 37 grader celsius er kravet sammen med fugt.

– Præcis som det er i Skandinavien det meste af tiden, siger Charlotte Bjørnvad.

Og det kan være svært at vide om ens hund, er rask bærer af giardia.

En dansk undersøgelse fra år 2000 fandt giardia hos fem ud af 25 undersøgte kenneler. I denne undersøgelse havde kun én af de i alt 97 prøvetagne hunde diarré. Resten havde parasitten, men var ikke syge. Ligeledes fandt en mindre svensk undersøgelse fra 2008, giardia hos 1/3 af de undersøgte hvalpekuld (7/21) mens kun 2 ud af 21 tæver testede positive. Ingen af de hunde, der deltog i det svenske studie havde diarre på prøvetagningsdagene.

Saml op og smid ud

Inden familien Morell købte hund, diskuterede de hvorvidt de var klar til at samle op efter den. At dømme efter mængden af hundeefterladenskaber på gader og plæner, er der mange som måske nok har haft tanken, men som ikke altid får det gjort.

Derfor er der i stigende grad sygdomme som giardia og den endnu farligere hjerte-lungeorm på spil blandt hunde og hundeejere.

– Jo tættere hundene bor og færdes, jo højere er smittetrykket, siger Charlotte Bjørnvad som ofte ser de mest syge hunde i og med at de først henvises til Universitetshospitalet for Familiedyr, når de privat praktiserende dyrlæger ikke kan få bugt med parasitten.

– Når vi får en hund som gentagende gange bliver syg med Giardia og ejer følger alle foreskrifter, kan det være en ide at ejeren også bliver testet. For det er sådan, at daglige rengøring af alle hundens ting nok kan tage livet af parasitten der, men mennesker kan også være smittede med de samme symptomer som hunden og der er indikationer på at mennesker kan smitte hundene mens det modsatte ses sjældnere.

Cyklussen skal brydes

Det er vigtigt at samle op og ikke blot lade afføringen opløses i kanten af stien, for smitten kan være tilstede i flere uger efter og den kan smitte en eventuel senere vandpyt på stedet, som en hund så kan smage på og dermed blive inficeret. Overlevelsen i vandpytter og søvand er én til tre måneder. Hjerte-lunge orm har brug for en såkaldt mellemvært som er en hvilken som helst snegl. Sneglen skal samle smitten op og vil derefter udskille den igennem sin sekret. Denne kan efterlade på alt fra græs, til æbler i haven og hundens legetøj.

– Derfor er den bedste metoden simpelthen at samle op. Også selvom jeg godt ved som hundeejer, at det er rigtig irriterende at gå med sådan en lugtende pose på hele skovturen, så er det det som skal til, siger Charlotte Bjørnvad.

Luna er rask

I dag er Luna ved at være ovenpå igen. Hun skal have indhentet den vækst som ikke foregik i de uger hvor hun var syg, men derudover er hun fuld af energi. På trods af det sidder den skærpede opmærksomhed i Lærke Morell

– Hvis hun ikke spiser, bliver jeg hurtigt bekymret, og giver jeg hende lidt ekstra godt i madskålen for at lokke. Men det er jo er skråplan, fortæller hun.

Der kan opstå følger af en kraftig og vedvarende infektion som i en samle betegnelse kaldes kroniske tarmsygdomme. Altså at kæledyret har en sart mave og dårligt tåler at skifte foder eller lignende.

– Det ser vi med de hunde som har svære tilfælde af giardia. De kan udvikle tarmsygdomme som er kroniske og følger dem resten af livet, fortæller Charlotte Bjørnvad, som netop sammen med kolleger er startet på et forskningsprojekt omkring sikker diagnosticering af giardia hos hund og kat.

Hvad kan du gøre:

Generelt:

• Grundig håndvask inden madlavning og indtag af mad og drikkevarer.

• Vask hunden med shampoo ved start og slut af behandlingen med klorhexidin-holdig shampoo.

• Fjern afføring omgående og læg det i plastpose (fx en almindelig høm-høm pose). Afføringen kan gå i almindeligt husholdningsaffald til forbrænding. Vask grundigt hænder efter opsamling af afføring.

• Undgå fælles hundeområder (hundeskove, parker mm), så længe hunden har diarre eller er i behandling for Giardia

• Vent med at introducere nye dyr i hjemmet. Dette er særligt gældende for dyr under et år.

Rengøring indenfor:

• Alle tekstiler vaskes på mindst 60°C og tørres grundigt.

• Fastsiddende tæpper/møbler: Fjern al synlig afføring og rengør med almindelig vaskemiddel eller tæpperens. Damprens (ved 70°C: 5 minutter; ved 100°C: 1 minut).

• Gulv og overflader støvsuges og rengøres med Virkon S eller kvaternære ammonium desinfektionsmidler. Virkon S kan købes i håndkøb på apoteket.

• Legetøj, hundeseng mm. bør rengøres dagligt. Skåle kan vaskes i almindelig opvaskemaskine ved mindst 60°C.

• Mindre ting kan fryses i 24 timer

I haven:

• Udfør havearbejde med handsker.

• Minimer mængden af stillestående vand (fx lavtstående fuglebade, krukker mm.)

Kilde: artikel af Nana Hee Dupont og Charlotte Bjørnvad, bragt i Cavalierbladet.