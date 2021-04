Nomineret til atletikpris

Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd-løberen Joel Ibler Lillesø er indstillet til pris til DAF Awards

Af Peter Kenworthy

Mellemdistanceløberen fra Bagsværd Atletik Club, 17-årige Joel Ibler Lillesø, har haft noget af et år indtil videre.

I januar blev han nummer tre i sit første internationale seniorstævne, i Frankrig. I februar fik han bronze til Inde DM i atletik på 3000-meteren. Og i marts løb han sit første store internationale seniorstævne, på 3000-meteren til EM i indendørs atletik i Torun i Polen. Tilbage i september fik han desuden Foreningernes Idrætsråd Gladsaxes årlige talentpris.

Og nu er Lillesø også blandt tre indstillede til årets præstation (ungdom), til DAF Awards, der er Dansk Atletiks hyldest til flotte indsatser og præstationer i det forgangne år.

– Joel havde et helt fantastisk 2019 med et hav af toppræstationer og ungdoms-rekorder og det var svært at forestille sig, at han kunne gøre det endnu bedre i 2020. Heldigvis har Joel i en stejl kurve fortsat sin flotte udvikling, hvilket har gjort, at han ikke bare præsterer på verdensplan på ungdomsniveau, men også tegner sig for toppræstationer i den danske seniorelite, kan man læse i begrundelsen til indstillingen på Dansk Atletiks hjemmeside.

Ikke overrasket

– At være nomineret til DAF awards er selvfølgelig rigtigt fedt. Men det er ikke den største overraskelse. Jeg har jo haft et rigtig godt 2020 med masser af gode minder, rekorder og medieomtale. Det har virkelig været et år hvor jeg har kunnet shine igennem, fortæller Joel Ibler Lillesø til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer at han dog er overrasket over hvor få der er nomineret til prisen, i forhold til hvad de mange gode ”ungdommere” har præsteret i 2020.

– Det gør at konkurrencen ikke bliver særlig stor når vi kun er tre. Der fortjener at være langt flere. Med det sagt, så glæder jeg mig da til at se hvordan det spiller ud. Jeg skal “op imod” et utroligt stort sprinternavn – Tazana Kamanga Dyrbak – som har præsteret rigtig flot i 2020 internationalt. Han er en gammel værelseskammerat fra Ungdoms OL, og hvis jeg kender ham ret er han piv ligeglad med DAF awards. Vi må se hvad der sker, men så meget betyder det heller ikke mere for mig. Mine øjne er rettet mod banesæsonen til sommer, hvor der venter mange store internationale løb og et U20 EM, hvor jeg indtil videre er medaljefavorit. Så der er pres på, siger Lillesø.

Afstemningen løber til og med den 27. april, og offentliggørelsen af vinderne sker den 29. april.