Ny genåbning

Foto: Colourbox.

Forsamlingsloftet lempes, og der åbnes blandt andet for restauranter, museer, foreningsliv og indendørs idræt for de unge 21. april

Af Peter Kenworthy

Coronasmitten er kommet under kontrol. Danmark er, ifølge Statens Serum Institut, således et af de mindst smittede lande i Europa.

– Det vidner om en solid sygdomskontrol, men maner også til besindighed, da det i Danmark hurtigt kan gå samme vej som vores nabolande, skriver styrelsen på sin hjemmeside 15. april.

En ny rammeaftale om en plan for genåbning mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet blev dog vedtaget 15. april.

Ifølge planen bliver forsamlingsloftet lempet ad flere omgange. I første omgang stiger det indendørs forsamlingsforbud fra 5 til 10 den 21. april, og det udendørs til 50.

Det bliver muligt at få serveret mad og drikke inde, med en bordbestilling og et coronapas i hånden, og udenfor uden.

Biblioteker og museer slår også dørene op, og det bliver muligt at dyrke indendørs idræt for unge under 18 år, med et forsamlingsloft på 25. Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler åbnes for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer – dog ikke for sangaktiviteter.

Anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelig handlinger højst varer 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes.

Og 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning.