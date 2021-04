Nye faste kviktestcentre

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune åbner to kommunale kviktestcentre i Værebro og Høje Gladsaxe. Begge kviktestcentre åbner tirsdag og kommer til at have åbent alle ugens dage uden tidsbestilling

Af Peter Kenworthy

I de to kviktestcentre kan man gratis få lavet hurtigtest. Hurtigtesten er en næsepodning med de nye, kortere testpinde, der ikke skal langt op i næsen. Man får svaret på testen efter cirka 15 minutter, og det er medarbejdere fra Gladsaxe Kommune, der står for selve testningen, fortæller Gladsaxe Kommune. Testcentret i Værebro ligger i Festlokale A og B på Værebrovej 72. Testcentret i Høje Gladsaxe ligger i selskabslokalerne på Høje Gladsaxe Torv 2B. Åbningstiden for begge testcentre er hverdage kl. 10-18 og i weekenden kl. 10-16. Der er intet krav om tidsbestilling, så man skal blot møde op med sundhedskort eller anden gyldig legitimation.