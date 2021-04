Foto: Peter Kenworthy.

PCR-testcenter uden tidsbestilling åbner i Værebro fra i morgen

Af Peter Kenworthy

Testcentret har åbent hver onsdag klokken15.30-21 og ligger i Festlokalet, Værebrovej 72 – samme sted som kviktestcentret, fortæller Gladsaxe Kommune.

Alle over to år kan blive testet. Man skal bare huske at medbringe sundhedskortet eller anden gyldig legitimation, samt huske mundbind og at holde god afstand i køen.

Det er Region Hovedstaden der står for selve testningen, og man kan se sit svar på testen på sundhed.dk