Oplev Forskningens Døgn med Gladsaxe Bibliotekerne

Foto: Peter Kenworthy.

Inviterer til livestreamede foredrag om data i sundhed, madvarer der kan erstatte animalske fødevarer og stjernehimmlen over Hawaii

Af Peter Kenworthy

I slutningen af april kan man få et indblik i forskernes arbejde gennem den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn.

I den anledning inviterer Gladsaxe Bibliotekerne til tre spændende livestreamede foredrag: 27. april kan du blive klogere på, hvordan dine data kan bruges til at skabe bedre sundhed. 28. april byder på et spændende indblik i, hvordan DTU Fødevareinstituttet laver madvarer, som kan erstatte de animalske fødevarer, og 29. april kan du opleve stjernehimlen over Hawaii fra et af verdens førende astronomiske observatorier.

Arrangementerne er gratis at deltage i. Man kan læse mere om arrangementerne og melde sig til på gladsaxe.dk/bibliotek