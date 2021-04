Penge på kistebunden

Foto: Peter Kenworthy.

Årsrapporten for 2020 ligger klar og blev førstebehandlet på byrådsmødet 28. april

Af Peter Kenworthy

I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2020, ligesom der op på målsætningerne i Gladsaxestrategien.

I den kan man blandt andet læse at kommunens samlede regnskab viser en strukturel balance på 608,7 millioner kroner, at årets samlede resultat er et overskud på 262,0 millioner kroner, samt at kommunens gennemsnitlige likviditet i 2020 udgør 1.583 millioner kroner.

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2020 skal ifølge styrelsesloven overgives til revisionen. Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 18.05.2021 og 26.05.2021.