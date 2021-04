Revisorer med godt lokalt kendskab skaber nye muligheder

SPONSORERET INDHOLD: Den rette revisor kan tilbyde virksomheder meget mere end blot hjælp til regnskab og revision i ren klassisk forstand.

Af SPONSORERET INDHOLD

En dygtig revisor kan i de rette tilfælde nemlig også hjælpe med emner såsom tilrettelæggelse af forretningsplan, økonomirapportering, samt budgettering og bogføring. Dette er noget, der særligt kan være til gavn for iværksættere men også veletablerede virksomheder – vigtigst er her, at valget falder på den rette dygtige revisor med lokalt kendskab.

Derfor kan lokalt kendskab og viden gøre en stor forskel

Når der skal lægges forretningsplaner, kræver det af virksomhedsdrivende såvel som deres samarbejdspartnere i form af professionelle revisorer, at der er en god forståelse og kendskab til forretningen og dennes eksistensgrundlag. Dette er et punkt, hvor lokale forskelle kan spille ind. Har din revisor styr på de rette forhold i netop dit område, vil vedkommende effektivt kunne sætte sig og udarbejde gode handlingsplaner.

Leder du efter en lokal revisor med stærkt netværk, er der gode muligheder for dette, for eksempel i Søborg. Her finder du et revisionskontor, der udbyder sparring og revision inden for en lang række områder. Således kan en dygtig faglighed kombineres med den geografiske nærhed.

Stadigt flere virksomhedsdrivende drager god fordel af hjælp til revision

Både nye såvel som erfarne virksomhedsejere benytter sig i stigende grad af muligheden for professionel revision. Dette skyldes ikke blot krav fra långivere, men også en interesse fra firmaerne selv: Der er nemlig ofte gode råd og en sikkerhed at hente, for eksempel når det kommer til alt fra moms og Skat til rådgivning angående pension, forretningsudvikling, forsikring, HR eller diverse typer af juridisk bistand.

Er du i tvivl om, hvorvidt du som virksomhedsdrivende kunne drage fordel af et samarbejde med et dygtigt revisionskontor, kan du undersøge yderligere omkring dine muligheder. Ofte er det nemlig helt uforpligtende at forhøre sig ad om de enkelte fordele.