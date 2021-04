Sådan kan du peppe dit outfit op som mand

SPONSORERET INDHOLD: Det er forskelligt, hvor meget vi gør ud af det tøj, vi går i. Nogle kan godt lide bare at blende ind, og har intet imod, at der ikke bliver lagt mærke til dem.

Andre har det på den modsatte måde, og går i tøj, der virkelig kan fange andres opmærksomhed. Stil og outfits siger meget om, hvem du er – og derfor vil du måske ikke have at det ligefrem fremstår kedeligt. Her kan du få nogle tips til at gøre dit outfit lidt mere spændende.

Tilføjelsen af smykker

Uanset hvor kedeligt det tøj du går i er, vil hele outfittet virke noget mere kvikt, hvis du tilføjer nogle smykker til. Nogle anser måske smykker som noget feminint, men det er langt fra alle smykker, der er det. Både materiale og opbygning af smykket kan have en stor betydning for, hvordan det opfattes.

F.eks. er stål mænd armbånd ofte ret rustikke, og kan nemlig give et ekstra maskulint kick til dit outfit.

Gå all-in med skoene

Selvom sko måske ikke nødvendigvis kan betegnes som tøj, er de alligevel en del af dit samlede outfit – og skoende giver dig en rigtig god mulighed for at peppe et outfit op, der ellers er knap så spændende at kigge på. Sko fås i alle verdens farver og designs, og mange af dem er virkelig nogle, der vil få andre til lige at kigge en ekstra gang – på den gode måde selvfølgelig!

Har du tatoveringer, er der måske ikke brug for mere

Nogle af disse ting handler mere om at tilsætte dekorationer til dit tøj end noget andet, men har du allerede tatoveringer, er det jo en form for dekoration i sig selv. Særligt farvede tatoveringer kan skabe noget stemning ved dit tøj, også selvom det bare er en sort t-shirt. Farverne skaber nemlig en god kontrast.