Seriehold i gang

Foto: Peter Kenworthy.

Flere af Gladsaxes serie-fodboldhold startede forårssæsonen i denne weekend. Hero og Søborg FC vandt, mens VB 1968 tabte

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe-Hero tog imod Hillerød ved Gladsaxe Stadion lørdag, og konsoliderede sin førsteplads i serie 1, pulje 1, med en 2-1. Hero har 7 point ned til FC Rudersdal.

Søborg FC vandt fredag med tenniscifrene 6-3 ude mod Kr. Værløse, som man dermed overhalede i ligaen, og ligger nu nummer 5 i serie 4, pulje 4.

Og VB 1968 tabte ude til Glostrup lørdag med 1-3, hvor Victor Mariendal Andersen stod for et trøstemål i det 83. minut – hans 4 sæsonmål. VB 1968 rykkede med nederlaget ned på en fjerdeplads, under Glostrup.

IF Bytoftens kampe i resten af sæsonen i serie 2, pulje 2 er derimod aflyst, da man, ifølge formand Thomas Dreyer, har trukket holdet på grund af det hårde corona-forårsprogram, hvor holdets ”gamle drenge” skulle have spillet 16 kampe på 8 uger.