Skal ind og sidde for at true dommer

Foto: Politi.dk

39-årig mand skal i fængsel for trusler til fodboldkamp på Gladsaxe Stadion i 2019

Af Peter Kenworthy

En tilskuer fra Gladsaxe er, ifølge Vestegnens Anklagere, blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for at true en dommer på livet efter en fodboldkamp på Gladsaxe Stadion i oktober 2019.

Dommeren anmeldte selv truslerne dagen efter.

Københavns Vestegns Politi fortæller til Gladsaxe Bladet, at manden blev dømt for at have sagt ”hvis du kommer her ud og dømmer igen, skærer jeg halsen over på dig”, mens han førte sin finger hen over halsen, til en kamp mellem VB 1968 og Hørsholm-Usserød i serie 1, som VB 1968 tabte med 2-3.

– Vi arbejder på at det skal blive mere og mere stuerent, og vi synes vi har fået bygget en god relation op til dommerne. Men det her er rigtig ærgerligt. Vi vil gøre alt for at det bliver en enlig svale, fortæller formanden i VB 1968, Jørgen Franck, der tilføjer, at han ikke kan huske lignende sager i de ti år han har været formand.

Den 39-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.