Slagtede skovsere i egen hule

Frederik Christensen scorede to kasser da AB tævede Skovshoved med 4-1 (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe storspillede over hele linjen og vandt 4-1 ude mod Skovshoved

Af Peter Kenworthy

AB var præcise og direkte i opspillet, og klart mest nærgående fra start i udekampen mod bundholdet Skovshoved lørdag, hvor akademikerne fra Gladsaxe konstant summede omkring hjemmeholdets målfelt.

I det første kvarter sendte AB’s Emil Mygind først et skud og sidenhen et hovedstød forbi Frederik Mehders mål, og i det følgende kvarter sparkede Frederik Christensen og Emmanuel Bio forbi mål fra gode positioner.

Efter 35 minutter gjorde hjemmeholdet det dog nemt for AB, da Philip Oslev – i en ufarlig situation nær baglinjen til højre for målet – blev væltet omkuld i feltet. Dommer Nicki Hansen pegede på pletten, og Frederik Christensen sendte Mehder den forkerte – og bolden den rigtige – vej, og bragte dermed sikkert AB foran 1-0.

Sad på kampen

Skovshoved var ikke flittige gæster foran AB’s mål, men efter 41 minutter fik man dog tilkæmpet sig et frispark, 4-5 meter udenfor Oliver Børners målfelt. Mutu Raza sparkede hårdt og præcist bolden mod det ene hjørne, men bolden tog trekantssammenføjningen og Børner slap med skrækken.

Det var dog stadig de grønblusede fra Gladsaxe der sad på kampen, og minuttet efter var man lige ved at fordoble føringen. Jonathan Dahl Bagger tog et hurtigt raid op af højrekanten, og fandt Frederik Christensen med et præcist indlæg. Hårdt presset sparkede Christensen dog forbi mål.

Minuttet efter var det Baggers tur til at få en flad og præcis aflevering fra Emmanuel Bio, men den unge fløj sparkede fra en farlig position bolden lige i hænderne på Frederik Mehder. Lige inden dommerens pausefløjt sparkede Frederik Christensen på stolpen, og så måtte AB nøjedes med et enkelt måls forspring efter første halvleg – et for lille udbytte, bedømt efter spil og chancer.

Fut i fejemøget

Men det skulle akademikerne lave om på i anden halvleg. Skovshoved forsøgte godt nok at flytte spillet længere frem på AB’s banehalvdel, men det gav bare mere plads til AB’s velfungerende pasningsspil.

Ni minutter efter pausefløjt fik Albert Nørager tacklet bolden fra hjemmeholdets Philip Hildebrandt 3-4 meter fra Skovshoveds straffesparksfelt, og spillet bolden ind til Emil Mygind, der bare skulle sætte foden på, for at bringe AB på 2-0.

Og bare et par minutter senere sparkede Jonathan Dahl Bagger AB på 3-0, efter Frederik Christensen havde spillet ham fri i feltet. Minuttet efter burde Christensen selv have gjort det til 4-0, da Bio spillede ham helt fri, men han sparkede forbi mål.

AB vadede nu nærmest i chancer, mens hjemmeholdet virkede modløse. Og efter 68 minutter brændte det på igen i Skovshoved-forsvaret. Bio fandt igen en fremstormende Christensen i feltet, men han sparkede den store chance i sidenettet.

Dobbelt målscorer

Men syv minutter senere havde den lange AB-angriber igen fået indstillet sigtekornet, da han modtog endnu en præcis aflevering i fødderne i feltet – denne gang fra indskiftede Alessio Alicino – og resolut tordnede bolden i kassen til 4-0 – Christensens andet mål i kampen, og 8 ligamål i sæsonen.

En halvfri Mygind kunne også have fordoblet sin kamps målantal minuttet efter, men sparkede bolden i hænderne på Frederik Mehder.

Skovshoved skulle dog ikke gå helt tomhændede og afpillede fra opgøret. For med seks minutter igen tog Oliver Lassen fusen på Børner i AB-målet, da han tog chancen langt udefra i hjemmeholdets højre side. Hans præcise skud fløj over AB-målmanden, og op i krydset, til Skovshoved-reducering 1-4.

Og så fik de 271 tilskuere (!) ikke flere mål for pengene, denne solrige lørdag.

AB cementerede dermed 3. pladsen i fodboldens 2. division øst, hvor der stadig er 8 point op til Nykøbing FC, mens Skovshoved blev hængende på næstsidstepladsen.