Posthusgrunden er tilgroet og fyldt med smadrede vinduer og graffiti, og bygningen er forfalden. Foto: Peter Kenworthy.

Det ”gamle” posthus ved Søborg Torv blev bygget i 1983, men bygningen fik kun lov at blive brugt i 30 år. Det har stået og forfaldet siden 2013, men snart går nedrivningen i gang

Af Peter Kenworthy

Det er ikke altid at ubrugte eller forfaldne bygninger i Gladsaxe bliver revet ned, sådan lige med det samme.

Posthusgrunden på Søborg Hovedgade 116 har, siden Post Danmark i 2013 omdannede posthuset til en postbutik og flyttede den til Kvickly på Buddingevej, stået som en slags postmoderne ruin, der i stigende grad er forfaldet og kun er blevet brugt af områdets børn som legeplads.

Men nu sker der noget. For nyligt blev der installeret overvågningskamera på området, og nu har Tscherning, der skal udføre nedrivningen, meldt ud til naboerne til posthusgrunden, at man i april vil rydde grunden og starte med miljøsaneringen af bygningerne – det vil sige rense dem for potentielt farlige stoffer inden de skal nedrives.

Projektleder på nedrivningsprojektet, Kamilla Bodilsen fra Tscherning, fortæller til Gladsaxe Bladet at der er tungmetaller i størstedelen af væggene.

– Men det kommer ikke ud af bygningen, så det er ikke farligt for omgivelserne, tilføjer hun.

I slutningen af maj forventer Tscherning så at indhegne posthusgrunden, hvorefter selve nedrivningsarbejdet vil begynde.

– Her kommer der til at være store maskiner på pladsen, når selve bygningerne skal rives ned, sorteres i enkeltdele og transporteres væk. Arbejdet vil nok både kunne høres og ses i arbejdstiden. Der vil i hele processen naturligvis være en del trafik til og fra pladsen, skriver man i brevet til naboerne, og tilføjer at man ”holder fri” i weekenden.

Kamilla Bodilsen fra Tscherning fortæller at hun ikke ved præcist hvor meget nedrivningsarbejdet kommer til at larme, men at arbejdet vil foregå i tidsrummet 7 til 15.

For og imod

Byrådet besluttede i juli 2019, at der skal bygges lejligheder og en Lidl på grunden, hvilket der blev givet tilladelse til. I januar blev der foretaget geotekniske undersøgelser på grunden, og givet nedrivningstilladelse fra Gladsaxe Kommune.

Ifølge lokalplan 243 skal den nye bebyggelse på 5 ½ etager indeholde en dagligvarebutik på 2.400 m2 i gadeplan, et mindre butikslejemål på 200 m2 og omkring 50 boliger. Der vil også blive etableret en parkeringskælder og 60 cykelparkeringspladser. Byggearbejdet forventes at tage cirka 1 ½ år.

Der har været nogen lokal utilfredshed med byggeplanerne. Blandt andet på et borgermøde i 2019, hvor de fleste af tilkendegivelser var negative, mens andre var positive.

I høringssvarene blev det blandt andet fremhævet at byggeriet – med sine 5 ½ etager – ville blive for højt, og over 1.500 skrev under på at man sagde ”nej tak” til at der skulle ligge et supermarked på den gamle posthusgrund.

Andre påpegede i høringssvar, at et dagligvaremarked skaffer flere kunder og mere liv, samt at projektet vil være med til at transformere Søborg Hovedgade til et mere moderne hovedstrøg.

Ifølge en ny analyse fra Rambøll fra januar, er det billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt.



Foto: Peter Kenworthy.