Smittetal falder efter lukninger og udskudt genåbning

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe har 13. højeste smitteincidens, og smittetallene falder

Af Peter Kenworthy

Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede inden påske Gladsaxes skoler, SFO’er og klubber indtil 11. april, ligesom Gladsaxe Kommune opfordrer til at foreningerne indstiller deres aktiviteter til og med samme dag. Regeringen valgte desuden at udskyde genåbningen af de liberale erhverv i Gladsaxe og fire andre kommuner – foreløbigt til og med den 11. april.

Og smittetallene i Gladsaxe er faldet støt i forhold til for en uge siden, hvor Gladsaxe var oppe og have den næsthøjeste smitteincidens på næste 250 per 100.000.

I går lå tallet på lige under 150 per 100.000, og 103 havde været bekræftet smittet i de seneste syv dage, og i dag er smitteincidensen i Gladsaxe 124. I midten af december var tallene helt oppe på 70-80 bekræftet smittede om dagen. Positivprocenten i Gladsaxe ligger på 0,8 procent.

Usikre kviktest

Det er dog ikke ligegyldigt hvilken test man bruger.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er PCR-test langt mere følsomme – og dermed præcise – end antigen-test (kviktest/lyntest) til at finde ud af, om folk er smittet med coronavirus eller ej. En ny, stor opgørelse fra institutet viser, at PCR-test gav 4.069 positive svar, mens antigen-testen fangede kun de 2.159 af dem. Dermed fik 1.910 personer et negativt antigen-testsvar, selv om der kunne påvises coronavirus i halsen.

– Vores undersøgelse viser, at antigen-tester ret upræcise til at udpege en smittet person. Vi kan se, at 47 procent af alle dem, der reelt er smittede med corona, får et negativt testsvar efter en antigen-test. De er altså testet falsk negativ, siger konstitueret faglig direktør på SSI, Tyra Grove Krause om undersøgelsen.

For at gøre det endnu mere usikkert, er der også mange, der får et positivt testsvar efter en anti-gentest, selv om de ikke er smittet med coronavirus. Det sker for 45 procent af dem, der får et positivt testsvar, tilføjer Statens Serum Institut.

– Man kan se på antigen-testen som en meget bred si. Den fanger de mest smitsomme, men ikke alle dem, der potentielt kan smitte. Derfor betragter vi antigen-testen som et screeningsværktøj. Den er et ekstra redskab til at finde og nedkæmpe virus, fortæller Tyra Grove Krause

Få indlagte og vaccinerede

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus var i går 23. For en uge siden var tallet 16. Den 31. december var der hele 104 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital.

Lidt over 5.000 – eller lige over 7 procent – af Gladsaxe-borgere er færdigvaccinerede. Tallet var 4.500 for en uge siden.