Smittetal stagneret

Foto: Colourbox.

Gladsaxe har landets 15.højeste smitteincidens med et smittetal på 129 – stort set det samme som for en uge siden

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe er i dag på 129 per 100.000 og 89 er bekræftet smittede i den seneste uge. For en uge siden lå smittetallet i Gladsaxe på 131 per 100.000.

Det er især i Søborggård Sogn (hvor smitteincidensen er på 175 per 100.000 og positivprocenten på 0,9) og Stengård Sogn (hvor tallene er på 155 og 0,9) at smitten er forholdsmæssig høj i Gladsaxe.

Gladsaxe havde landets næsthøjeste smitteincidens per 100.000 i slutningen af marts – på næsten 250.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus ligger nogenlunde jævnt på omkring de 20. Den 31. december var der 104 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital.

Og det er tal vi nok ikke generelt skal være alt for utilfredse med. Ifølge en rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO, er mere end ni ud af ti sundhedssystemer i verden på den ene eller anden måde forstyrret – ikke mindst på grund af finansielle udfordringer – og mange sundhedssystemer må ansætte yderligere personale og hjælpe patienter derhjemme.

Der er, ifølge de seneste tal fra Statens Seruminstitut, er lige over 6.500 færdigvaccinerede i Gladsaxe (9,5 procent af befolkningen i Gladsaxe – på landsplan er 9,9 procent færdigvaccinerede). For en uge siden var lige under 6.000 færdigvaccinerede i Gladsaxe.

Ifølge Financial Times’ vaccine tracker, er Gladsaxe og Danmark dermed et godt stykke efter lande som Israel, Chile, Bahrain og USA, hvor over en fjerdedel af befolkningen er fuldt vaccinerede. Men et godt stykke foran lande som Ukraine, Sydafrika, Honduras, Papua Ny Guinea, Sydkorea og Japan, hvor under en procent er færdigvaccinerede.