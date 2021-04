Smittetal stiger igen – er nu på 131

Foto: Colourbox.

Gladsaxe har landets 17.højeste smitteincidens

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe er på 131 bekræftet smittede per 100.000 og 91 bekræftet smittede i den seneste uge. Gladsaxe er dermed den kommune med den 17. højeste smitteincidens.

Det er især i Søborggård Sogn (hvor smitteincidensen er på 164 per 100.000 og positivprocenten på 0,8), Haralds Sogn (hvor tallene er på 144 og 1,2) og Søborgmagle Sogn (hvor tallene er henholdsvis 141 og 0,6) at smitten er forholdsmæssig høj i Gladsaxe.

For en uge siden lå smitteincidensen for hele kommunen på præcis 100 per 100.000 og 69 havde været bekræftet smittet i de seneste syv dage. Gladsaxe havde den næsthøjeste smitteincidens per 100.000 i slutningen af marts – på næsten 250.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er i dag på 17 – 2 mindre end for en uge siden. 31. december var der 104 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital.

Der er, ifølge de seneste tal fra Statens Seruminstitut, lige under 6.000 der er færdigvaccinerede i Gladsaxe (8,7 procent af befolkningen). For en uge siden var 5.400 færdigvaccinerede i Gladsaxe.

På verdensplan er coronasmitten, ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, både stigende og på noget nær det højeste niveau nogensinde.