Stakkels frisører

Af Peter Alsted Pedersen, Daltoftevej 65

For at kunne blive klippet skal vi i andre kommuner 1) holde afstand, 2) bruge mundbind og 3) møde med negativ test for covid-19. Allerede det svarer til at gå med livrem og seler. Nr. 3 skulle give tilstrækkelig (ikke at forveksle med fuldstændig) sikkerhed. Det er nemt at holde afstand, når man ikke lukkes ind i salonen, før der er plads.

Kan nogen give en logisk begrundelse for den fortsatte lukning af frisører m.m. i Gladsaxe? På mig virker det, som om vi nu også skal gå med både bukser og kjole – begge med livrem og seler.

En anden sammenligning trænger sig på. Hvis vi ville gøre lige så meget for at undgå trafikulykker som for at undgå covid-19, skulle der – som i jernbanens barndom – gå en person med et flag foran enhver bil.

Ps. antallet af smittede i Gladsaxe er i ugen, der sluttede 3.4., opgjort til 149 per 100.000 indbyggere. Men må jeg stilfærdigt gøre opmærksomt på, at det tal ikke er særlig værdifuldt. Det vil formentlig stige til det dobbelte, hvis vi fordobler antallet af tests! Og vi mangedobler formentlig antallet af tests – men det bør ikke føre til forøget angst – tværtimod skulle det give mere tryghed. Det eneste brugbare tal er positivprocenten, andelen af smittede blandt de testede (og selvfølgelig antallet af indlagte patienter).