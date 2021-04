Tag selv skraldet

Affaldsindsamling i Mørkhøj 18. april og flere andre steder i Gladsaxe 17. og 18. april

Af Peter Kenworthy

Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling finder sted i uge 15. Og som Gladsaxe beskrev i marts, bliver der smidt en del affald i Gyngemose Park.

– Problemet er at områderne ligger på grænserne mellem forskelliges ansvar. Vejdirektoratet, kommunen, ejerforeningen i TV byen, erhvervslejerne og så videre. Jeg håber med dette fokus, at folk måske begynder at tage deres affald med hjem i stedet for at bruge overfyldte skraldespande, fortæller Annatina Holm, der derfor har arrangeret en affaldsindsamling i TV-Byen og på Mørkhøjvej den 18. april fra klokken 12, foran Rema.

Arrangementet støttes blandt andet af lokale politikere fra byrådet – Lise Tønner fra Lokallisten, Trine Henriksen fra Enhedslisten og Serdal Benli, SF, og Gladsaxe Kommune bakker op med udlån af gribetænger, tilføjer Annatina Holm.

Der er også indsamlinger i Mark-kvarteret 17. april klokken 10, ved Vandledningsstien og Høje Gladsaxe klokken 11, ved Bøndernes Hegn 18. april klokken 10 og Bagsværd Sø klokken 11.

Se affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling