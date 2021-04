Tunnelsystem ved rundkørslen

Den nye tunnel i Buddinges design vil være inspireret af tunnellerne i det vestlige Norge. Foto: Colourbox.

Der skal bygges en firesporet tunnel under Buddinge Rundkørsel så trafikanterne sparer tid og naturen får mere plads

Af Peter Kenworthy

Der sker meget i Buddinge for tiden. Letbanearbejdet giver plads til bilisternes indre rallykører, træerne på ringvejen fældes i hobetal, ligesom også Buddinge Rundkørsel blev rundbarberet, for at give plads til et 4-benet vejkryds, hvor letbanen skal køre igennem.

I tråd med tanken om grøn omstilling, verdensmålene og den nye kampagne ”Vej med Vilje”, og inspireret af overdækningen af en halv kilometer motorvej på A7 ved Schnelsen nær Hamborg, er det nu blevet besluttet at der skal bygges et tunnelsystem under Buddinge Rundkørsel.

Over tunnelen skal der desuden være en park og et lille biodynamisk landbrug, med får og geder.

Det er det tyske firma, Unfall A/S, der skal stå for byggeriet af tunnelen, der vil køre sideløbende med byggeriet af Hovedstadens Letbane, og forventes at stå færdigt i 2034.

– Tunnelprojektet vil gøre Gladsaxe til et af verdens førende grønne tunnelkommuner, og vil være med til at sikre både vækst og biodiversitet, i tråd med verdensmål nummer 3, 9, 11 og 12, fortæller firmaets administrerende direktør, Helmut Häntehahr.