Gør vi nok for anbragte børn?

Først når andre muligheder er udtømte, bliver børn anbragte. Anbragte børn har generelt dårligere forudsætninger, men de fleste anbragte børn er trygge i deres anbringelse. Foto: Colourbox.

131 Gladsaxe-børn er anbragt uden for hjemmet. Byrådet diskuterede deres vilkår til byrådsmødet

Af Peter Kenworthy

I kølvandet af TV 2 dokumentaren “Nødråb fra børnehjemmet”, ville byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg (B) tale om krav til de opholdssteder, hvor vi anbringer sårbare børn og unge til byrådsmødet 28. april.

I dokumentaren kunne man blandt andet høre om magtanvendelser mod anbragte børn der ikke bliver indberettet, børn der stak af fra børnehjem og børn der blev flyttet væk fra et opholdssted, inden et tilsyn.

Blandt en liste på ti spørgsmål, ville hun blandt andet gerne høre om hvilket tilsyn der føres med børnenes tryghed og trivsel, og hvilke besparelser der eventuelt har været på området. Samt om kommunen er bekendt med sager, hvor børn som kommunen har anbragt – og dermed har haft ansvaret for – har været udsat for overgreb, vold, misbrug eller lignende, efter de er fjernet fra eget hjem.

– Spørgsmålet er om vi stiller nok krav til de opholdssteder, hvor vi anbringer vores allermest sårbare børn og unge. Ved vi nok om de opholdssteder og børnehjem hvor vi sender dem hen?, spurgte Christina Rittig Falkberg på byrådsmødet.

Børn fra Gladsaxe er ikke involveret

– Der er ikke nogen af de sager, der har været fremme i medierne, hvor børn fra Gladsaxe har været involveret … [men] dokumentaren viser en virkelighed, som vi ikke vil acceptere i Gladsaxe … Når vi taler om anbringelser, skal vi huske at der forud for en anbringelse altid ligger et forebyggende arbejde. Først når mulighederne er udtømte, eller hvis barnet er i akut fare, kan der blive tale om en anbringelse, pointerede formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

Claus Wachmann fortalte, at 328 børn og unge i alt har været anbragt af Gladsaxe Kommune i perioden mellem 2013 og april 2021. I april 2021 er der 131 anbragte børn i Gladsaxe Kommune, og familieafdelingen har 8 tvangsanbragte børn (der er anbragt uden de biologiske forældres samtykke) – et tal der er støt faldende. Børnene er desuden i gennemsnit 10,6 år når de bliver anbragt. I dag er 55 procent af de anbragte børn i plejefamilier, 12 procent på døgninstitution, 13 procent på et opholdssted og 21 procent på en kostskole eller lignende.

– Uanset typen af anbringelseshjem gælder det for alle, at de er godkendt af socialtilsynet, der laver både anmeldte og uanmeldte tilsyn hvert år. En plejefamilie godkendes af socialtilsynet efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn … [og] der stilles krav om at de deltager i løbende undervisning, fortalte Claus Wachmann, der tilføjede at der i de seneste tre år har været to sammenbrud i plejefamilierne – i begge tilfælde var børnene blevet slået.

Fokus på området

– I Gladsaxe beder vi ikke sagsbehandlere om at finde besparelser på børneområdet, i form af for eksempel hjemsendelser, indstilling af aflastning eller lignende … Vi er i Gladsaxe gået rigtig, rigtig langt i forhold til at sikre at rådgiverne har den nødvendige tid, ved at øge budgetterne og antal medarbejdere … [Men] vi er nødt til at komme tættere på at følge op på de her børn og unge, for at undgå at tilsynet misser et eller andet problem, sagde Claus Wachmann, som svar på spørgsmålet om kommunen sparede på området.

Lone Yalcinkaya (V) istemte at det var vigtigt at styrke området, så kommunen ikke kom til at spare på børnene, når der eksempelvis skal laves reduktion af budgetterne eller lignende. ”Og så er der er ingen tvivl om, at tidligere anbragte børns stemme også skal høres”, tilføjede borgmester Trine Græse (A).

Gladsaxe Kommune og Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og unge startede i september et projekt om plejebørns trivsel, der følger plejebørns trivsel, og indgik i marts et samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår om at undersøge og forbedre forholdene for de gladsaxebørn, som er anbragt udenfor hjemmet.

Dårligere forudsætninger men flest føler sig trygge

Ifølge den seneste landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel, lavet af Rambøll i 2018, trives anbragte børn og unge generelt godt i deres anbringelse.

Mere end otte ud af ti føles sig således trygge i deres anbringelse. Og syv ud af ti oplever at de kommer godt ud af det sammen med dem, der bor på anbringelsesstedet – dette gælder især børn og unge, der er anbragt i slægtspleje eller familiepleje, og i væsentlig mindre grad dem, der bor på socialpædagogiske opholdssteder eller døgninstitutioner.

Tidligere anbragte unge har dog, ifølge en rapport fra det nationale forsknings- og analysecenter VIVE fra september, dårligere forudsætninger for at træde godt ind i voksenlivet end deres jævnaldrende. Mange er som 18-årige hverken i job eller uddannelse, og det er især de sent anbragte der har problemer.

Handleplaner og inddragelse

Inden børn og unge kan anbringes uden for hjemmet, skal de kommunale sagsbehandlere gennemføre en undersøgelse af familiens ressourcer og problemer. Hvis der er brug for hjælp, skal kommunen udarbejde en handleplan, som beskriver hvilken hjælp barnet og familien har brug for. Her er det et krav, at både barnet og forældrene inddrages. Kommunen skal i denne sammenhæng desuden tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

Undersøgelser lavet af VIVE viser, at en stor del af de unge føler sig inddraget i sagsbehandlingen, men at der også er grupper af de unge, som oplever det modsatte – særligt blandt de mest udsatte og udfordrede unge.

Og ifølge en ny rapport fra Ankestyrelsen, der har undersøgt kommunernes praksis for at iværksætte støtte til forældre, hvis barn er blevet anbragt, bliver der kun bevilget en støtteperson i hver fjerde anbringelsessag. Også selvom undersøgelsen viser, at både kommunerne og forældrene har gode erfaringer med brugen af støtteperson. Desuden bliver der ikke altid udarbejdet forældrehandleplanen i anbringelsessagerne.

– Flere forældre har en oplevelse af, at kommunen ikke har tilbudt dem støtte under deres barns anbringelse, men at de selv har skullet tage initiativ til at bede om støtte, skriver Ankestyrelsen i rapporten.