Verdens sødeste tand

Danmark indtager en global førsteplads når det gælder slikindkøb

Af Peter Kenworthy

Ifølge Kost- og Ernæringsrådet er over halvdelen af alle voksne danskere overvægtige. Så det kommer måske ikke som nogen stor overraskelse, at vi danskere er glade for slik og søde sager, og at vores indtag af ting som kage og sodavand er stigende.

Danskere køber i gennemsnit 6,6 kilo slik og 5,7 kilo chokolade om året. Og når indkøb af slik, chokolade, kage, is, desserter og snackbars lægges sammen, er danskernes gennemsnitlige indkøb af søde sager på hele 35 kilo om året, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Særligt fredag og i weekenden er indtaget af søde sager og søde drikke samt alkohol og snacks højt.

Og det lyder måske alt sammen sødt og godt, men vi bør skrue kraftigt ned for det gennemsnitlige indtag af tomme kalorier, viser nye beregninger fra DTU.

– Forskernes har beregnet, at cirka 20 procent af gennemsnitsdanskerens energiindtag består af tomme kalorier fra slik, chokolade, chips, kage, sodavand, øl og vin. Tomme kalorier tager plads fra nærende mad, og bør kun udgøre cirka 5 procent af vores energiindtag, pointerer Fødevarestyrelsen.

Beregningerne viser, at ingen, uanset alder bør drikke mere end en halv liter saftevand eller sodavand om ugen – og at de mindste og de ældste har plads til mindre.

– Det bliver en udfordring for de fleste af os at skære så meget ned på det søde, men portionsberegninger er god inspiration, fordi vi får et meget konkret bud på, hvor meget – eller lidt – vi kan snacke over en uge, siger enhedschef Anne Pøhl Enevoldsen, Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen fortæller til Gladsaxe Bladet, at specifikke tal for Gladsaxe eller Region Hovedstaden ikke er noget, man kan sige noget om.

