Vigtig opgave venter nyt Ældre-opgaveudvalg

Af Lise Tønner og Lene Svendborg – Lokallisten Gladsaxe

På det seneste møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget stemte Lokallisten for en udvidelse af det kommende Ældre-opgaveudvalg, til også at omfatte forholdene for borgere der modtager hjemmepleje – alle vores udsatte ældre har behov for vores fulde opmærksomhed.

Udvalgets arbejde skal ende ud i et idékatalog der skal være en del af beslutningsgrundlaget for den fremtidige ældrepolitik i Gladsaxe. Det er derfor et yderst vigtigt stykke arbejde opgaveudvalget står overfor i den kommende tid.

Vi deler Lone Yalcinkaya`s og Venstre`s bekymring for om opgavens omfang kan behandles grundigt med den tid der er afsat til arbejdet? Det håber vi!

Vi er dog rigtig glade for at SRU tilsluttede sig Lokallistens forslag om, at det færdige resultat skal i høring hos medarbejderne på ældreområdet, inden politikerne skal behandle sagen i december 2021.

Hvis vi politikere skal vedtage nye tiltag til implementering på ældreområdet, er det for Lokallisten altafgørende, at vi får inddraget medarbejdernes kommentarer og evt. indsigelser i vores beslutningsgrundlag.

Det er bestemt at der skal sidde fem byrådspolitikere i udvalget. De fem personer udpeges efter en særlig fordelingsnøgle der udelukkende baseres på mandatfordeling og konstitueringsgrupper.

Det betyder desværre, at Lokallisten Gladsaxe med over 30 års erfaring med ældrepleje, ikke får mulighed for at sidde med i udvalget.

Men vi vil følge opgaveudvalgets vigtige arbejde tæt og med stor interesse.