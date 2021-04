Vil du betale for import af fjender?

I Folketinget tegner der sig snart et flertal for, at personer, der er emigreret til Islamisk Stat og har tilsluttet sig vores fjender, skal have lov til at komme til Danmark. Resultatet vil være, at de ortodokse muslimers børn ender i plejefamilier, mens forældrene ender i fængsel og senere på sociale ydelser. Børn såvel som […]

Af Kristian Tørning, byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe

I Folketinget tegner der sig snart et flertal for, at personer, der er emigreret til Islamisk Stat og har tilsluttet sig vores fjender, skal have lov til at komme til Danmark.

Resultatet vil være, at de ortodokse muslimers børn ender i plejefamilier, mens forældrene ender i fængsel og senere på sociale ydelser. Børn såvel som forældre vil modtage al den velfærd, det danske samfund tilbyder sine borgere. Vi skatteydere kan kun se til, mens vores penge bliver spenderet på vores fjender.

Artikel 5 i Menneskerettighedskonventionen lyder: “Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed […]”, men i realiteten beskytter konventionen kun vores fjender, mens vi bliver tvunget til at betale for, at farlige mennesker bliver lukket ind i vores land.

Helt absurd bliver det, når man tænker på, at der primært er tale om personer, som allerede en gang har fået lov at komme til landet som flygtninge eller indvandrere. Deres tak? De fravalgte os og emigrerede til Islamisk Stat for at kæmpe mod vores værdier!

Gladsaxe Byråd bør gå forrest i kommunalt regi ved officielt at melde ud, at Gladsaxe er terroristfri-zone. Vi skal naturligvis ikke acceptere, at terrorister fra Islamisk Stat kan ende som borgere i Gladsaxe.