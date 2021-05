1 års fødselsdag i Søborg Vinhus

Ambitionen om at sælge og servere vin i afslappet øjenhøjde er lykkeds meget godt i det år som er gået og Søborg vinhus ser lyst på fremtiden

Af Gitte Ganderup

På Søborg Vinhus´ hjemmeside står der at webshoppen ikke har førsteprioritet.

“At drive webshop er ikke vores førsteprioritet, da formatet ikke tillader os at præsentere varen med den fornødne gejst og entusiasme, som vi mener at vinene fortjener, men det giver dig et overblik, og det er både enkelt og sikkert at bestille vin her på siden.”

Det er også med en stor glæde og passion for vin at indehaver Mikkel Blom tager i mod i forbindelse med at vinhuset fylder 1 år.

– Vi åbnede sidste sommer og der var ret frie rammer, mange arrangementer og det gik godt, fortæller han om at åbne butik under corona.

Vinhuset har været åbent hele tiden fordi det er fødevarer som han sælger men særligt efter nytår har der ikke været mange kunder.

Det er ved at vende nu og der er både gang i salget af de særlige vine og i vinsmagningen.

– Jeg vil ikke sige at vi er en vinbar. Det er en vinhandel hvor man kan få et glas vin, siger Mikkel Blom som også har forskellige smage-pakker på menukortet, hvor han gerne fortæller den enkelte vins historie.

– Det bliver 20 kroner for at jeg lader være, siger han grinende.

Vin i kommission

Ikke desto mindre gemmer der sig en god historie bag alle flaskerne i vinhuset som udbyder vine der er importeret af små hobby-importører.

– Tag nu denne vin. Det er et par der bor i Værløse men som også har et hus i Piemonte. De har fundet denne vin som de kan lide, og den importerer de lidt af for at sælge til venner og familie. Og så er der lidt ekstra – det sælger de her og jeg får en lille procentdel for hyldepladsen, fortæller den tidligere rejseselskabsdirektør.

At der er vine i kommission betyder at der kan være stor udskiftning, da partierne er mindre, og at der kan være nogle ret særlige ting i mellem som den gerorgiske orangevin eller den unikke Kabis Toni som er nummeret i hånden med kuglepen. Der er lavet 500 af dem og de 50 står i Søborg.

– Det er nok det mest anderledes jeg har, siger han og fortæller at Gerorgien er et ældgammelt vinland med en 8000 år lang historie og et samfund hvor det er almindeligt at have omkring 20 vinstokke og en lille vinproduktion.

– Lige som at mange har et øl-brygningssæt selv.

Det bedste glas vin som Mikkel Blom nogensinde har drukket, har til gengæld intet med specialimport og håndholdt produktion at gøre.

– Det var en bag-in-box på en kanotur i Sverige hvor det havde sjask-regnet hele dagen og så klarede op om aftenen. Vin handler meget om stemningen.