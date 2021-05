Som man har kunnet læse i Gladsaxe Bladet er der et ønske om at få grendelt 250S igennem Gladsaxe. 250S er en regional bus, og et flertal i regionens trafikudvalg, valgte at stemme for at imødekomme Gladsaxes ønske. Dog med den forudsætning at man kunne fastholde bussen som en S-bus. Dette har Movia indtil videre […]

Af Martin Baden, Næstformand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden (A)

Som man har kunnet læse i Gladsaxe Bladet er der et ønske om at få grendelt 250S igennem Gladsaxe. 250S er en regional bus, og et flertal i regionens trafikudvalg, valgte at stemme for at imødekomme Gladsaxes ønske. Dog med den forudsætning at man kunne fastholde bussen som en S-bus.

Dette har Movia indtil videre afvist, da den ikke vil leve op til kriterierne for en S-bus. Udvalgets ønske var at man gik i dialog med Movia om dette. Desværre valgte et flertal af budgetpartnerne bag budgettet for 2021, at gøre det til en budgetsag, og få stoppet sagen.

Dette var vi i Socialdemokratiet ikke enige i, men vi måtte bøje os for flertallet. Vi kan derfor ikke ændre på det i år, men Socialdemokratiet vil arbejde for at få det vedtaget i forbindelse med budgettet for 2022. Det er min opfattelse at det ville være til stor gavn for mange Gladsaxe borgere, og det er mit håb at der vil være opbakning til forslaget i regionsrådet.

Vi vil opfordre til, at de lokale politikere tager fat i deres regionale politikere, så vi kan få skabt opbakning til forslaget om en grendeling af 250S i Gladsaxe.