Foto: Colourbox.

En halvårlig redegørelse for arbejdet med informationssikkerhed i Gladsaxe Kommune viste, at der var 51 såkaldte sikkerhedshændelser

Af Peter Kenworthy

I den halvårlige redegørelse for arbejdet med informationssikkerhed, kan man blandt andet læse, at der mellem september og april har været 51 sikkerhedshændelser som eksempelvis at en ekstern leverandør har fået adgang til Skoleportalen, hvor der ligger fortrolige oplysninger om blandt andet uddannelsesparathed, og at en borger ved en fejl har fået tilsendt en anden borgers rehabiliteringsplan med personnummer og følsomme helbredsoplysninger.

Otte af hændelserne blev indberettet til Datatilsynet

I den foregående periode var der 28 sikkerhedshændelser og 10 sikkerhedshændelser, som blev anmeldt til Datatilsynet. Men Gladsaxe Kommunes GDPR-program er i fremdrift, skriver databeskyttelsesrådgiver Preben Rohde i sin halvårlige redegørelse.

– Dels er GDPR i fremdrift i forhold til at sikre datasikkerheden. Men der er også færre anmeldelser til datatilsynet, der er udtryk for mere alvorlige hændelser, fortæller Preben Rohde til Gladsaxe Bladet.

Preben Rohde konstaterer i redegørelsen, at der er fulgt op på alle hændelserne.

En sikkerhedshændelse skal anmeldes til Datatilsynet, når det er sandsynligt at der er tale om et brud på persondatasikkerhed.