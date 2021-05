Foto: Colourbox.

Viser kommunalt overskud på 262 millioner

Af Peter Kenworthy

Årsrapporten redegør for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2020, ligesom der følges op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. I årsrapporten 2020 kan man blandt andet læse at kommunen har en strukturel balance på 608,7 millioner kroner og et overskud på 262,0 millioner kroner.

På byrådsmødet 26. maj blev årsrapporten 2. behandlet.

– De økonomiske resultater for 2020 vidner om, at vi i Gladsaxe har en sund og stærk økonomi, med plads til velfærd, fortalte borgmester Trine Græse (A) på mødet. Også selvom vi ikke kommer uden om at 2020 har været et specielt år, med merudgifter på grund af corona, tilføjede hun.

Venstre mente at det var dejligt at der var styr på økonomien, men at overskuddet var alt for stort.

– I en tid hvor staten ellers har gjort alt muligt for at øge forbruget på grund af coronapandemien, så er Gladsaxe altså gået den stik modsatte vej. Vi har trukket et kæmpe beløb ud af Danmarks økonomi, som ellers har haft brug for hjælp, fortalte Martin Skou Heidemann.

Enhedslisten mente at man godt kunne bruge flere penge fra bufferpuljen, i stedet for at skære ned, selv om man pointerede at det var vigtigt at der var styr på økonomien.

Og Lokallisten Gladsaxe mente at det var en flot årsrapport, men var samtidig bekymret over et systematisk underforbrug på servicerammen, og mente at man godt kunne bruge flere penge på kernevelfærd.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.